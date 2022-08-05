Молодая жена Петросяна Брухунова показалась в соцсетях в обнаженном виде

Фото, видео: Instagram* / petrosyanevgeny; Instagram* / bruhunova

Теперь загар на теле знаменитости точно ляжет равномерно, но что об этом думают подписчики?

Супруга юмориста Евгения Петросяна продолжает шокировать поклонников новыми публикациями в микроблоге. На этот раз Татьяна Брухунова вышла на связь с аудиторией, расслабившись на солнечном пляже. Соцсети 33-летней девушки теперь пестрят красочными кадрами, ведь улыбчивая красавица наконец выбралась в семейный отпуск вместе с мужем.

Однако, именно новое видео Брухуной очень впечатлило поклонников. Видимо, теплые солнечные лучи приятно вскружили ей голову, и звезда собралась позагорать совершенно обнаженной. Абсолютно нормальное явление на пляже, но стоит ли в таком виде показываться на многотысячную аудиторию? Судя по всему, новоиспеченную супругу юмориста ничуть не смущают голые плечи и часть груди в кадре. Возможно, конечно, что жена Петросяна надела купальник без лямок, но следов его на видео не видно.

Помимо этого назревает и другой вопрос. Действительно ли равномерный загар стал причиной пребывания Татьяны на пляже без одежды? Как рассказывала сексолог Ольга Кетоева, поведение Брухуновой демонстрирует ее сексуальную неудовлетворенность. По ее мнению, это вполне ожидаемо, ведь в 76-летний Петросян уже не обладает такой огромной энергией, как его молодая возлюбленная.

После заявления о свадьбе юмориста и его помощницы, на Татьяну Брухунову полетело много негатива со стороны поклонников артиста. Больше всего зрителей смущала разница в возрасте избранников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодую супругу Петросяна завалили нескромными вопросами.

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