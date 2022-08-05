Ида Галич разоткровенничалась по поводу своей груди: «Не самое приятное»

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Постоянное давление со стороны аудитории напрягает знаменитость, ведь ее устраивает небольшой бюст.

Телеведущая и блогер Ида Галич поделилась мнением по поводу хирургической операции по увеличению груди. По ее словам, это абсолютно ненужная процедура в ее случае, ведь она любит свой бюст таким, какой он есть. Больше всего звезду расстраивают комментарии невоспитанных поклонников, которые навязывают ей дорогостоящую процедуру.

«Пишут ни самые воспитанные люди вопросы ни самого приятного содержания: а шо ты идонька, разбогатев, не сделала себе бюст 345618293 размера? Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! И ничего менять, по крайней мере пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — возмутилась телеведущая в Telegram-канале.

Она также пожаловалась аудитории на поведение людей, которые позволяют себе задавать настолько каверзные и неприятные вопросы. Более того, звезду удивляет мнение об обязательном увеличении груди, если у обладательницы небольшого бюста появляются необходимые средства на операцию.

В комментариях фанаты поддержали Иду. Они отметили, что авторы подобных выбросов хотят стереть индивидуальность телеведущей, чтобы та не отличалась от остальных медийных личностей. В том числе некоторые подписчики таким образом пытаются спровоцировать свои комплексы на других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетний сын Иды Галич назвал тетю «свинотой» и рассмешил родню.