Дочь Сябитовой возмутила мусульман из-за нарушения правил посещения мечети

Фото: Instagram* / syabitova_roza

Одна часть поклонников счастливо поздравила знаменитых родителей, а другая раскритиковала за нарушение правил.

Внучка российской телесвахи Розы Сябитовой прошла мусульманский ритуал имянаречения. Еще в конце июня Ксения Сябитова подарила бабушке маленькую наследницу, а сегодня поделилась в соцсетях снимками из одной из московских мечетей. На них Ксения стоит вместе с муллой и мамой Розой Сябитовой, которая держит на руках крохотную малышку.

«Сегодня важный день и большой праздник для нашей семьи — имянаречение. Хочу разделить этот праздник с вами и поблагодарить Всевышнего за такой подарок, за наше сокровище! Пусть растет здоровой и счастливой!» — написала Ксения в личном блоге.

Многие поклонники порадовались за обретенное счастье пары. Малышку поздравили и пожелали ей самой счастливой жизни. Однако вторая часть аудитории возмутилась несоблюдением правил в мечети со стороны семьи. Комментаторы раскритиковали звезд за пребывание в священном месте босиком, а также за несоответствие религиозных предпочтений мужа Сябитовой-младшей.

«Босыми ногами в мечеть? Разве так можно?»;

«А муж как, если он не мусульманин?»;

«В мечеть с босыми ногами запрещено»;

«Вы мусульмане разве? У вашего мужа какая вера?», — написали подписчики.

Вообще, вопрос о босых ногах в мечети является спорным: толкования хадисов не дают точного ответа на этот вопрос. Лишь в одном из них есть строка, проливающая свет на правила поведения в мечети.

«Когда придет кто-либо из вас в мечеть, то пусть посмотрит, если есть на обуви его грязь (казар), или скверна (аза), то пусть сотрет ее, и совершит в них молитву», — говорится в хадисе.

Самым популярным толкованием считается совет не посещать внутреннее помещение в грязной или мокрой обуви, с немытыми ногами или в мокрых носках. В основном, это объясняется практичностью: грязь останется на ковре, которым устлан пол мечети, а запах грязного тела быстро разносится по замкнутому помещению.

В целом, приходить в мечеть разрешается в сменной, чистой обуви или в чистых носках. Но разуваться полностью, оставляя ноги босыми, муфтии все-таки не рекомендуют. Правда, не из-за религиозных, а из-за эпидемиологических норм. Посещение мечети с босыми ногами приводит к большой вероятности распространения грибковых заболеваний среди верующих.

Не только Роза Сябитова стала счастливой бабушкой. Ранее 5-tv.ru сообщал о намерении Григория Лепса стать неплохим дедом.

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