Первыми обнаруживают боевиков: как работают на Донбассе российские дроны
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Минобороны показало работу расчетов беспилотников «Орлан-10» в Донбассе
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Беспилотники «Орлан» очень многофункциональны. Они помогают и отслеживать пожары, и мониторить границы, и искать людей. Но лучше всего они работают, как инструмент разведки.
Первыми противника обнаруживают операторы беспилотников. Именно по их наводке открывают огонь артиллеристы.
Дроны не только передают информацию о расположении боевой техники и складов националистов, но и фиксируют последствия ударов.
Причем, все это происходит в условиях радиоэлектронной борьбы — ВСУ постоянно ставят помехи. Поэтому на наших беспилотниках стоит новая система шумоподавления.