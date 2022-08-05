Российские военные уничтожили огнеметами опорный пункт ВСУ: видео от первого лица Сегодня, 9:32 58 58

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Разведчики решили, что ликвидировать противника необходимо на месте, чтобы не дать ему шанса перегруппироваться.