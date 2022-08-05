«Лошадки» и солнце: детей из освобожденных городов Запорожья увезли на отдых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Мальчики и девочки из освобожденных союзными войсками городов отправились на отдых — подальше от обстреливающих города украинских боевиков.

Отдохнуть перед новым учебным годом дали возможность детям из городов на освобожденных территориях, где совсем недавно шли бои. Школьники из Энергодара отправились в лагерь на берегу Азовского моря. А подростки из Запорожья отправились в конный клуб — осваивать азы верховой езды. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев расскажет об их впечатлениях.

«Я люблю на лошадках кататься», — счастливо лепечет маленький мальчик.

Пожалуй, в поселке Кирилловка Запорожской области нет таких детей, кто думает иначе. В местном конноспортивном комплексе это отлично знают, поэтому решили порадовать малышей со всей округи, организовав для них праздник.

«Хочется скрасить их жизнь. Хочется показать, что о них заботятся, их любят и уделить им внимание», — рассказала руководитель конноспортивного комплекса Марина Ткачук.

Но кажется, что дети решили перехватить инициативу и сами проявить заботу, накормив всех животных и одну темную лошадку.

Это Марго она в конюшне новенькая, но у нее самая необычная судьба. Дело в том, что нашли и передали ее осетинские военные. Лошадь была в зоне боевых действий. Солдаты попросту спасли животное.

Покормив всех копытных, дети продолжили праздник, но уже сменив конюшню на бассейн.

Это был водопад эмоций. Дельфины пели и выныривали из воды на несколько метров. Довольны остались не только дети. Радовались и их родители.

А это уже дети из Энергодара, там до сих пор идут бои, но здесь, в детском лагере на берегу азовского моря, они в безопасности, хотя некоторые не прочь освоить приемы самозащиты.

Кроме бокса и смешанных единоборств, в Энергодаре больше не осталось ни одной спортивной секции. Тренер на свой страх и риск проводит бесплатные тренировки.

«Управление образования Украины угрожает увольнением с работы, поэтому они находятся в страхе и оставили детей. Я говорю, что их не оставлю», — поделился тренер по смешанным единоборствам Антон Шибаев.

Сейчас идет вторая смена, здесь отдыхает около 70 детей из Энергодара. Но теплый сезон продлится до середины октября, в лагере готовы принять ребят из других освобожденных территорий.