Пригожин раскритиковал музыку Бузовой: «Меня бесит»

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Подходящим для любви общественности исполнителем оказался Олег Газманов, творчество которого наполнено патриотизмом.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал деятельность певицы Ольги Бузовы. По его мнению, она не должна влиять на общественность с точки зрения музыки, а тем более формировать своим творчеством музыкальные предпочтения у публики.

«Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала, персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке», — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Примером для подражания, по словам продюсера, является исполнитель Олег Газманов. Именно такой артист должен занимать лидирующую позицию в формировании общественных музыкальных вкусов. Такие преимущества ему дает исполнение патриотических песен. Также, по мнению Пригожина, именно такие исполнители как Газманов создают музыкальную платформу.

А вот весомая часть поклонников Бузовой может не согласиться со мнением мужа певицы Валерии. На данный момент поющая телеведущая является рекордсменом по количеству подписчиков: их у нее баснословные 16 миллионов.

Однако любят звезду «Дома-2» вовсе не за душевные песни, ведь именно из-за них артистка регулярно сталкивается с критикой. Вероятно, сумасшедший интерес аудитории к Ольге вызван ее эпатажным поведением. Например, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки.