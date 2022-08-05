ВС РФ обезвредили украинскую группу диверсантов в Херсоне

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Подобный состав националистов собирался саботировать продвижение наших военных по региону.

Российские военнослужащие нейтрализовали «спящую ячейку» украинской территориальной обороны в Херсоне. Ее участники и два командира задержаны. Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.

«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа „спящей ячейки“ территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — приводит его слова РИА Новости.

В ходе проверки российские военные установили данные 16 членов группы, включая командира отделения и командира взвода. Помимо этого у боевиков забрали автоматы Калашникова с патронами, карабины и ружья, штык-ножи, гранаты, а также списки личного состава территориальной обороны и учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры региона.

«После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников», — отметил собеседник издания.

Как заявил схваченный украинский командир взвода лейтенант Денис Яковенко, в начале обезвреженная группа входила в херсонскую территориальную оборону, а ее подразделения размещались в школьных учреждениях. Он признался, что главными обязанностями группы была разведывательная и диверсионная подготовка, выяснение способов вывода из строя техники, дорог и мостов, а также обнаружение подходящих мест для закладывания зарядов.

После националисты получили указание не высовываться и ждать дальнейших приказов сверху. По словам одного из участников группы Кукушкина, в это время в его обязанности входила вербовка в территориальную оборону, однако никто на его уговоры не соглашался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как три бригады ВСУ утратили боеспособность и отступили со своих позиций.