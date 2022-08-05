Мастер переобувания: британские журналисты уличили Лиз Трасс во лжи

News Sky: глава МИД Трасс противоречит сама себе в заявлениях о поездках британцев добровольцами на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

В то время как министерство иностранных дел страны против отправления добровольцев в Незалежную, глава этого же ведомства говорит обратное.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост премьера страны, противоречит своим же высказываниям. Несостыковку в ее суждениях заметили британские СМИ. Теперь в местной прессе говорится о лжи и непрофессионализме дипломата.

В рамках теледебатов глава МИД заявила, что ей «всегда было ясно, что основной совет для выезжающих из страны состоит в том, что британцам не следует ехать в Украину». Но журналисты напомнили о предыдущей позиции дипломата.

В качестве доказательств приводится одно из заявлений Трасс, сделанное 27 февраля в воскресной утренней программе ВВС One. Там спросили ее мнение по поводу добровольной поездки британцев на Украину для того, чтобы сражаться против РФ. Дипломат ответила положительной реакцией на подобное решение граждан.

«Я поддерживаю это, и, конечно, в этом люди могут принимать свои собственные решения. Украинцы хотят свободу и демократию не только для Украины, но и для всей Европы», — приводит ее прошлые высказывания издание News Sky.

Но стоит отметить, что именно госпожа Трасс всегда говорила о своем прямом влиянии на МИД Великобритании по поводу поездок на Украину.

И, как напомнил один из британских журналистов, пока она заявляла о необходимости британцам воевать за Украину, МИД страны выпустил предупреждение для решивших отправиться в Киев. В нем говорилось о приравнивании подобных поступков к преступлениям против королевства, таких как терроризм.

Позже Трасс ответила на похожий вопрос и в другой утренней программе. Тогда она вообще начала уходить от вопроса и заявила, что лучшим способом помощи украинцам, являются денежные пожертвования или предоставление места жительства для беженцев в своем доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы высмеяли Лиз Трасс после оговорки о Путине.