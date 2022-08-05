Хватило одной искры: почему загорелся склад Ozon в Подмосковье

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Пока специалисты выясняют причины пожара на складе магазина Ozon, мошенники пытаются нажиться на происшествии.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon подогрел активность сетевых мошенников. Хотя в самой компании заверили, что продолжат работу в обычном режиме. Сумму ущерба оценивают в миллиарды рублей, но говорят, что все застраховано. Так как и когда будут возвращать деньги- выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев

Такая обстановка сейчас на подъездах к складу: импровизированная парковка, несколько десятков фур стоят в ожидании разрешения заезда на территорию, чтобы разгрузиться.

Работа склада парализована. Новый товар не принимают, тот, что уцелел, не отгружают. Компания меняет логистику — перенаправляет большегрузы в другие комплексы. Но покупатели уже начали получать уведомления: клиентам предлагают подождать.

С поставщиками — сложнее. Как будут считать их убытки, до сих пор информации нет. Сотни продавцов ждут разъяснений и вчитываются в договор. У Инны на сгоревшем складе хранилась детская и женская одежда. Теперь продажи на стопе.

«Будем учиться на своих ошибках, лучше отправлять на разные склады», — поделилась горьким опытом селлер маркетплейса Инна Плетнева.

Еще не остыли угли склада, а мошенники уже предлагают случайным людям — устроиться в Ozon. Работать удаленно и получать легкие деньги. Правда за доступ к вакансиям просят заплатить скромные 500 рублей.

Основная версия пожара — нарушение техники безопасности при сварочных работах. Такие складские комплексы — типовые. Избежать большого числа жертв удалось только потому, что внутри нет коридоров и стен: эвакуироваться достаточно легко. Конструкции огнеупорны, но температура достигла критической отметки.

Склад был переполнен самым разным товаром. Здесь же километры упаковочных материалов — пленка, бумага, картон, которые горят слишком легко.

Большую часть здания удалось отстоять, но о возобновлении работы пока речи не идет. Совпадение или нет, но в личных кабинетах продавцов появилась новая тестовая услуга — защита товаров.

Сумма ущерба превысила десять миллиардов рублей. И очевидно станет еще больше, когда закончатся все подсчеты. При этом не исключено, что поставщики и сам маркетплейс еще будут долго спорить.