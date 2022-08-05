Новый мем: главу МИД России Лаврова повсюду преследуют павлины

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Экзотические птицы появляются везде, куда бы ни приехал глава МИД РФ. Так было и на министерской встрече АСЕАН в Камбодже.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе визитов в Азию и Африку буквально преследуют павлины. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призналась, что даже подписчики ее Telegram-канала заметили неравнодушие экзотических птиц к главе российской дипломатии, а забавные совпадения с павлинами и Лавровым уже стали мемом и сюжетом многих репортажей СМИ.

Не обошлось без ярких пернатых и на этот раз, когда глава МИД посетил встречу министров АСЕАН в Камбодже, отметила Захарова. Она опубликовала ролик, в котором гостей мероприятия развлекают танцоры в костюмах павлинов.

«Куда бы Сергей Викторович ни приехал в теплые страны, везде его окружают эти птицы. Так было в Средней Азии, так было в Африке. Ну, думаю, на этот раз обойдется, ведь все мероприятия в помещении, ни одного на улице. Откуда тут павлинам взяться. И вот Лавров пришел на Гала-ужин АСЕАН…» — прокомментировала видео Захарова.

В конце июля павлины попытались помешать пресс-конференции главы МИД РФ и министра иностранных дел Конго Жан-Клода Гакосо. Птицы перекрикивали как выступающих, так и журналистов. При этом министры старались не обращать внимания на птиц и продолжали отвечать на вопросы.

В мае павлин также перебил своим криком выступление Лаврова на пресс-конференции по итогам Совета глав МИД СНГ в Душанбе. Тогда министр не стал игнорировать птицу и отметил, что ей, видимо, понравилась его речь о ситуации в Центральной Азии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про супружеский долг на официальной на встрече с экспертами Совета по внешней и оборонной политике.