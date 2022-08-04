Легкомоторный самолет упал возле острова Котлин в Финском заливе

Фото, видео: 5-tv.ru

На борту частного воздушного судна находился его предполагаемый владелец.

Легкомоторный самолет Piper потерпел крушение возле острова Котлин в Финском заливе.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту находился один пилот, он же, предположительно, владелец самолета. При падении мужчина не пострадал.

«Человек был один, взлетел с частного аэродрома в Кронштадте. Просто проверял самолет, делал облет. Пытался, вернее. Не получилось», — сообщил представитель спасательной станции.

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В конце июля легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Двухместное воздушное судно SportCruiser поднялось в небо с аэродрома Новинки, в кабине находился один пилот — 45-летний житель Москвы. При падении самолет затонул, мужчина не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении вертолета Robinson на Камчатке. На борту находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский и двое его пассажиров. Все трое погибли.