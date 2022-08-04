Николаевский губернатор вслед за четой Зеленских устроил «модную» фотосессию

Фото: president.gov.ua

Глава региона решил показать, что он не менее «гламурный», чем президент. Кровопролития на Украине его мало волнуют.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким вдохновился примером президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены, снявшихся для модного журнала Vogue, и тоже попробовал себя в роли фотомодели.

Судя по появившимся в сети кадрам, Ким решил предстать в суровом «героическом» образе — в камуфляжной футболке и таких же брюках. Для усиления эффекта губернатора снимали в клубах искусственного дыма.

Фотосессию николаевского губернатора высмеял полномочный посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Он опубликовал кадры с Кимом в своем Telegram-канале, сопроводив их насмешливым комментарием.

«Всем делать фотосессии! Тільки так переможемо (только так победим)! Кто ж сейчас без фотосессии воюет?!» — написал Мирошник.

В конце июля Зеленский с супругой Еленой устроили фотосессию для Vogue, которая вызвала массу критики в сети. К примеру, в США украинского президента и его жену сравнили с Гитлером и его сожительницей Евой Браун, которые тоже позировали для фотографа. Сами снимки пользователи сочли пафосными, а Зеленского обвинили в том, что он занимается самопиаром на западные деньги, пока украинцы терпят тяготы инфляции и боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Николаевской области Виталий Ким подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с Россией.