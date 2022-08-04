Взрывы старых боеприпасов под Берлином спровоцировали мощный лесной пожар

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Peuckert; 5-tv.ru

На складе в одном из районов ФРГ хранились 50 тонн снарядов.

Под Берлином гремит канонада — рвутся боеприпасы. С 04:00 утра и до сих пор. Вспыхнул пожар, горит полтора гектара заповедного леса, над которым фейерверками летают снаряды.

В хранилище находились 50 тонн старых боеприпасов, которые подлежали утилизации. На место происшествия прибыли экстренные службы, но пожарные не могут приблизиться к складу.