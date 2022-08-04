Оскорбившую россиян консула Норвегии выдворят из РФ

Фото, видео: Facebook* / Norwegian Consulate General in Murmansk, 5-tv.ru

Элисабет Эллингсен оказалась несдержанна во время проживания в мурманском отеле. Зато на Смоленской площади ей интеллигентно указали на дверь.

Своими высказываниями консул Норвегии Элисабет Эллингсен оскорбила всех россиян. в МИД России назвали недопустимым поведение дипломатического работника. И вызвали на Смоленскую площадь в Москве посла Норвегии, чтобы сообщить — дальнейшее пребывание Эллингсен в нашей стране — невозможно.

Скандал разгорелся после того, как консул недипломатично возмутилась качеством сервиса в мурманской гостинице. Кричала на персонал, нецензурно ругалась, и заявила, что ненавидит русских. Теперь пакует чемоданы.

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