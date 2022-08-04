В осаде: жители петербургского ЖК отбиваются от рейдерского захвата

Фото, видео: Марина Лысцева / ТАСС; 5-tv.ru

На коммунальные войны в Северной столице уже обратили внимание в Следственном комитете.

В спальном районе Мурино под Петербургом жильцы отстояли свои многоквартирные дома перед угрозой рейдерского захвата. Представители неизвестной им управляющей компании попытались сменить власть по фальшивым документам, но люди выбежали во двор и встали на защиту собственности. И это далеко не первый случай. О коммунальных войнах в Петербурге Павел Панов.

Окруженный десятком спортивного вида мужчин неизвестный никому гость по-хозяйски знакомится с жильцами домов, которые с 1 августа якобы перешли под управление его компании. От такой новости и дерзости собственники в шоке.

«Никаких собраний не было. Никаких оповещений не было. Они не собирали. Просто в наглую залезли, как будто 90-годы пошли. Просто бандиты какие-то!» — возмущается житель ЖК «Форвард» Сергей Козлов.

Сотрудники частной охранной компании силой прорываются в здание. Чтобы попасть в технические помещения, для якобы ревизии и обслуживания оборудования. А на самом деле, чтобы поменять замки.

Генеральный директор новой управляющей компании в окружении охраны и специалиста по вскрытию замков, взломал эту дверь в подвал. Отстоять дорогостоящее имущество собственников дома удалось лишь при помощи полицейских, которых экстренно вызвали местные жители.

Чтобы не дошло до рукопашной, полицейские развели участников конфликта. И больше ничего поделать не смогли. Хозяин новоявленной управляющей компании предоставил нужные документы.

«ГЖИ вынесла распоряжение. Мы должны приступить к управлению многоквартирными домами», — заявил представитель УК «Южный берег» Сергей Коротеев.

Вот только в этих документах собственники не узнали свои подписи по итогам собрания, на котором они якобы сами проголосовали за то, чтобы сменить компанию. Оказалось подписи никто и не проверял. В жилищной инспекции приняли протокол, убедившись, что документ оформлен по правилам. Собственники срочно провели свое — уже настоящее собрание, чтобы оставить старую управляющую компанию.

«Прокуратура не может установить лицо, которое подделывало подписи, потому что протокол можно отправить обычным письмом. Кто отправил это письмо и кто рисовал и доказать, что это компания — тоже невозможно», — говорит жительница ЖК «Виктория» Светлана Сунгурова.

Но незваные гости сдаваться не хотят — обещают затеять еще одно собрание, составить протокол с новыми подписями. В жилом комплексе переживают — это может длиться бесконечно!

«Сегодня уже были разведчики. Ждем, возможно, опять будет нападение, готовимся», — признается охранник ЖК «Форвард» Игорь Щетинин

И это вовсе не единственный такой случай. На юге Петербурга тоже столкнулись с силовым захватом и не смогли противостоять новым хозяевам. Теперь удивляются новым квитанциям с невероятными суммами. Недовольные столкнулись с настоящим произволом.

«Вот за июль месяц квитанция — 78 тысяч».

«Угрожали, если я не прекращу какую-то деятельность по противодействию жилищному кооперативу, мне будут нанесены тяжкие телесные, вплоть до инвалидности», — признается житель дома № 9 по Среднерогатской улице Руслан Сивоконь.

На коммунальные войны в Петербурге уже обратили внимание в Следственном комитете. Жильцы планируют отстаивать право выбора управляющей компании в судах. А пока решили организовать круглосуточное дежурство. И усилить охрану.