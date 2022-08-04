В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией
Песков не исключил, что прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией Путина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков назвал предполагаемые сроки проведения мероприятия.
Прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году могут объединить с большой пресс-конференцией и провести «ближе к зиме». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Если вы помните, мы объединяли прямую линию с пресс-конференцией. Неплохо, кстати, получилось. Может объединим, пока окончательного решения не принято», — сказал он.
Песков подчеркнул, что в августе мероприятия не будет, возможно, оно состоится осенью или зимой.
Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Путин выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.
Предыдущее мероприятие прошло 30 июня 2021 года. Тогда президент ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию совместили с форматом прямой линии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет переговоры с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом. По словам Пескова, главы государств обсудят украинский кризис, вывоз зерна из черноморских портов, ситуацию в Сирии и, возможно, тему военно-технического сотрудничества.