В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией

Песков не исключил, что прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Дмитрий Песков назвал предполагаемые сроки проведения мероприятия.

Прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году могут объединить с большой пресс-конференцией и провести «ближе к зиме». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы помните, мы объединяли прямую линию с пресс-конференцией. Неплохо, кстати, получилось. Может объединим, пока окончательного решения не принято», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в августе мероприятия не будет, возможно, оно состоится осенью или зимой.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Путин выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Предыдущее мероприятие прошло 30 июня 2021 года. Тогда президент ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию совместили с форматом прямой линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет переговоры с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом. По словам Пескова, главы государств обсудят украинский кризис, вывоз зерна из черноморских портов, ситуацию в Сирии и, возможно, тему военно-технического сотрудничества.