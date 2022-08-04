Знал, что делал: в СБУ обещали «закрыть кредит» террористу за убийство главы Бердянска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Трагедию удалось предотвратить благодаря местным жителям района, которые оперативно сообщили о странном человеке в правоохранительные органы.

Крупный теракт предотвратили в Бердянске. Силовики задержали диверсанта, который готовил покушение на главу администрации. Уже известно, что действовал он по указанию из Киева и остался в городе специально. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев узнал все подробности.

Оперативники укладывают лицом в асфальт украинского террориста. Мужичина планировал устроить теракт разом, в результате которого должны были погибнуть глава администрации Бердянска и его заместитель.

«Под машину было заложено двух килограммов взрывчатки. Это значит, что от автомобиля ни осталось бы ничего, плюс пострадали бы здания. При этом террорист должен был визуально наблюдать, что потенциальные жертвы сели в машину, и только после этого привести взрывчатку в действие», — отметил журналист.

На этой записи с видеокамер видно, как террорист залез под машину и прикрепил взрывное устройство. Но план сорвался благодаря местным жителям, которые вовремя заметили подозрительного мужчину.

На допросе Виталий Расторгуев, так зовут террориста, сильно нервничал, но в деталях рассказал мотив своего преступления. За убийство градоначальника Бердянска куратор СБУ пообещал ему расплатиться с кредитом.

«Взамен этого он обещал мне помощь вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену. Ну и там финансовая ситуация у меня возникла в одном банке. Большой кредит», — заявил задержанный.

Впрочем, это не единственный спящий агент СБУ. Российские оперативники находят схроны оружия и боеприпасов даже в обычных квартирах. Так стало известно про троих задержанных террористов, которые должны были совершить акции в Бердянске. Сейчас они дают показания, раскрывая схемы работы СБУ. Это поможет предотвратить последующие преступления и раскрыть остальных спящих агентов.

О существовании друг друга террористы не догадывались, но у них был один заказчик — главное управление украинской разведки. Все команды передавали через координаторов, которых еще предстоит установить, добавил корреспондент.