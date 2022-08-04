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Украинские националисты использовали опиоиды и вещества эфедринового ряда. Как эти препараты влияют на человека?

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что на оставленных ВС Украины позициях были найдены наркотические медпрепараты. По его словам, украинские националисты использовали опиоиды и вещества эфедринового ряда.

Некоторые синтетические препараты эфедринового ряда используются для лечения наркозависимости. Такие вещества выдавались военным фашистской Германии во время Второй мировой войны для снижения психоэмоциональной нагрузки. Также препараты использовали военные США во время войны с Кореей и Вьетнамом.

Побочный эффект этих веществ — чрезмерная агрессивность. Это объясняет то, что многие украинские военные и националисты проявляют жестокость по отношению к мирным жителям, а также обстрелы населенных пунктов Донбасса. В Минобороны России сообщили, что следы этих препаратов сохраняются в органах и тканях человека долгое время.

Эту информацию используют в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений украинских военнослужащих и националистов. Их результаты передадут в Следственный комитет России.

Как ранее писал 5-tv.ru, агентство США по международному развитию может быть причастно к возникновению нового вируса. Об этом заявил Игорь Кириллов.