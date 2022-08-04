Сатановский пророчит Зеленскому смертную казнь: «Лучшее, на что может надеяться»

Фото: president.gov.ua

Украинский президент должен понести суровую кару за одно только использование против мирных граждан запрещенных мин «Лепесток», заявил политолог.

Украинского президента Владимира Зеленского и его ближайшее окружение в лучшем случае ждет смертная казнь за те бесчеловечные деяния, которые они совершили на Украине. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

«С учетом всех преступлений, которые он (Зеленский — Прим. ред.), его люди и руководимые ими украинские военные совершили на Украине, трудно предположить для него другую судьбу. Да и то, трибунал и быстрая, но справедливая смертная казнь — это лучшее, на что они могут рассчитывать», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Сатановского, за одно только минирование населенных пунктов запрещенными минами «Лепесток», направленное исключительно против гражданского населения, нужно казнить «без особой волокиты, по законам военного времени».

При этом ответственность вместе с Зеленским должен разделить весь нынешний киевский режим, а также те украинские олигархи, которые привели его к власти, считает политолог.

Сатановский напомнил, что в республиках Донбасса разрешена смертная казнь, и выразил надежду, что она рано или поздно будет применена к Зеленскому и «стоящим бок о бок с ними преступникам».

«Мертвым жизнь, а искалеченным здоровье это не вернет, но хоть в кои-то веки в этом мире справедливость восторжествует», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог Сатановский оценил результат визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.