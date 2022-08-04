Пытавшаяся сбежать экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину

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Бывшая чиновница обвиняется в хищениях в особо крупном размере.

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину. Как сообщал ранее 5-tv.ru, бывшая чиновница обвиняется в хищениях в особо крупном размере при реализации федерального проекта «Учитель года». Наряду с ней были арестованы чиновники, связанные с Фондом новых форм развития образования и ее гражданский муж Артур Стеценко.

По словам ее защиты, женщина попросила отправить ее из СИЗО под домашний арест. Кроме того, она заявила о желании возместить ущерб.

Информация об уголовном деле по факту хищению бюджетных средств в СМИ появилась прошлой осенью. Тогда к бывшей чиновнице, нв тот момент занимающей пост вице-президента «Сбербанка» Марине Раковой пришли с обыском силовики. Женщине вручили повестку, однако на следующий день она пропала. Ее искали несколько дней. Журналисты озвучивали несколько версий. В итоге Ракова пришла в Следственный комитет сама. С высокого поста в «Сбербанке» на фоне уголовного дела она была уволена.