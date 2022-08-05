Убойная доза витаминов: названы полезные свойства крыжовника для организма

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Растение неприхотливо и поэтому его легко можно вырастить на даче.

Одной из полезных ягод, которую можно вырастить у себя в огороде, является крыжовник. О полезных качествах растения рассказала нутрициолог и иммунодиетолог Анна Шутова.

По ее словам, в ягодах содержится большое количество витамина С, который при этом находится в удобной для освоения форме.

«В крыжовнике действительно витамина С в 3–4 раза больше, чем в малине и чернике. В спелых плодах витамина С вдвое больше, чем в недозрелых. И это именно тот витамин С, который максимально усвоит наш организм, так как находится он там в окружении флавоноидов с их бесценными антиоксидантными свойствами», — сказала эксперт в интервью «Газета.ру».

Также в качестве одного из полезных свойств специалист назвала наличие большого количества антиоксидантов.

«Если сравнить с черникой, которая тоже считается одним из лидеров по этому показателю, то содержание в крыжовнике в 27 раз выше. А если сравнить с малиной, то в 13 раз. Единственная ягода, чуть ближе стоящая к крыжовнику по содержанию антиоксидантов, — асаи. Но и в ней концентрация ниже — примерно в полтора раза», — отметила Шутова.

При этом, крыжовник будет полезен при анемии и проблемах с пищеварением. Имеет свойства антидепрессанта и антивирусного средства. Экстракты, добытые из крыжовника способны снижать активность многих вирусов, говорит специалист.

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