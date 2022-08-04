Двое детей скончались под Саратовом после травли тараканов в доме у бабушки

Фото: www.globallookpress.com / B. Trapp

Причины трагедии расследуют правоохранители. Пожилую женщину отправили на допрос.

Двое детей скончались после травли тараканов в доме у бабушки в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По данным следствия, в декабре прошлого года врачи «скорой помощи», прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика и девочки трех и пяти лет. Причиной могло стать отравляющее вещество, подмешанное в еду на почве неприязни пенсионерки к близким.

По результатам исследования газовой службы, концентрации опасных веществ в доме выявлено не было. Известно, все началось с того, что дети почувствовали себя плохо, их начало тошнить.

Специалисты проведут проверку бытовой химии, находящейся в доме, а также продуктов питания и медикаментов. Позже следователями будет дана оценка условиям, в которых проживали дети, их воспитанию и контролю за семьей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья попала в реанимацию с отравлением, съев холодец из магазина.