Деньги к деньгам: какие приметы помогут приумножить богатство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Астролог Андрей Харрис дал несколько самых действенных советов: попробуйте поэкспериментировать!

Каких только денежных примет и поверий только нет в народе. Многие придерживаются их в надежде на финансовый успех. Но не стоит растрачиваться на сотни советов, когда есть несколько проверенных. Их в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru озвучил Андрей Харрис астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук.

Примета № 1

Не передавать деньги из рук в руки. Так вы отдаете свою энергию, а вместе с тем рискуете подцепить некий вирус, из-за которого не сможете выкарабкаться из убытков.

«Ваш денежный канал, встречаясь с денежным каналом другого человека, производит некий энергообмен, а вы же не знаете, в каком состоянии находится его канал. Другими словами, вы можете подцепить некий вирус или негативную программу, которая в будущем будет давать отток ваших денег. Чтобы этого не было, кладите деньги на стол или другую поверхность», — рекомендует Харрис.

Примета № 2

Храните дома крупные купюры, хотя бы одну. Дело в том, что деньги — живые существа, и они разговаривают, уверяет экстрасенс.

«Спросите любого мага, и он скажет вам, что если приблизиться к ним, можно услышать особый шелест — так разговаривают деньги друг с другом. А если в вашем доме будет такое существо, будьте уверенны: оно притянет своих братьев, и совсем скоро вы разбогатеете», — говорит собеседник.

Примета № 3

Не давайте деньги в долг — только безвозмездно. Занимать — значит отдавать душу дьяволу. И не только.

«Даже если мы не будем рассматривать религиозные учения, а будем говорить на языке кармы, то такие люди не по праву забирают себе денежную энергию других людей. Поэтому, если вы не хотите, чтобы судьба отыгралась на вас, на болезненных точках, никогда не давайте деньги в долг и тем более под проценты», — предупреждает мастер оккультных наук.

Примета № 4

Не рассказывайте о своем богатстве — деньги любят тишину. И уж если скопили солидную сумму, держите в секрете. Иначе из-за завистников денежный канал закроется так же быстро, как и открылся.

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