Побочный эффект: почему таблетки от давления вызывают кашель

Терапевт Аскаров предупредил о риске серьезных побочек от таблеток от давления

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Опасное заболевание медики называют «проказой современного человека». Реально ли его вылечить?

Многие люди, болеющие гипертонией, часто замечают, что, когда они принимают лекарства, направленные на регулирование артериального давления, у них появляется необъяснимый кашель. О том, почему так происходит и какие именно препараты вызывают неприятную «побочку», рассказали кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елизавета Зинина и кардиолог Азизхон Аскаров.

Как отмечает Аскаров, гипертония является болезнью современного человека, у которого страдает не только сердце, но мозг, почки и глаза.

«В норме, при артериальном давлении (АД), когда показатели на тонометре от 110/60 до 130/80 миллиметров ртутного столба, организм человека работает в спокойном и комфортном режиме и может оставаться здоровым долгие годы», — отметил эксперт.

Также, если включать в свой рацион фрукты, овощи, белок, чистую воду, полезные жиры, не иметь вредных привычек, и умеренно заниматься физической нагрузкой, то давление можно эффективно контролировать.

Что вызывает кашель

Одна из наиболее назначаемых групп для лечения гипертонии — это ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Они приводят к обеспечению нормального кровотока к этим органам и соответственно, физиологической и полноценной работе.

«Появление кашля связано напрямую с активностью препарата, при котором происходит блокирование ангиотензина 2 и накопление брадикинина (мощный сосудорасширяющий гормон), который вызывает раздражение нервных окончаний и рефлекторный кашель», — предупреждает терапевт Зинина в беседе с aif.ru.

Именно по этим причинам у 1-5% (редко 7-8%) гипертоников возникает кашель. Также при его возникновении можно заменить ингибиторы АПФ на лекарства из группы сартанов (блокаторы рецепторов АТ 2).

Если кашель все же продолжился, то значит, причина другая — усиление сердечной недостаточности, заболевания легких (бронхит, астма, хроническая обструктивная болезнь легких), аллергия и другие причины.

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