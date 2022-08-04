Королева Елизавета II оплакивает смерть близкого человека

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Пока неизвестно, сможет ли монаршая особа присутствовать на похоронах. Здоровье ее в последнее время и так серьезно подводит.

В возрасте 97 лет умерла леди Майра Баттер, одна из близких подруг королевы Елизаветы II. Она была двоюродной сестрой покойного принца Филиппа, а также потомком бывшего русского царя Николая I. Также Баттер являлась родственницей поэта Александра Пушкина. Об этом пишет Daily Star.

Королева и леди Баттер были друзьями детства и выросли вместе.

«Майра была близкой подругой королевы и принца Филиппа с детства и время от времени появлялась в королевских документальных фильмах», — написал в Twitter Джо Литтл из Majesty Magazine.

Он добавил, что леди Баттер была дочерью сэра Гарольда и леди Зии Вернер, а также внучкой великого князя Михаила Михайловича и графини де Торби.

Похороны состоятся в Шотландии. В настоящее время неизвестно, будет ли королева присутствовать на похоронах, хотя Елизавета II сейчас находится в резиденции Балморал.

Леди Баттер присутствовала на свадьбе Елизаветы II и принца Филиппа. В 1997 году она поделилась, что «война была настолько серой, что королевская свадьба означала, что мир снова оживает». По ее словам, принцесса тогда выглядела по-настоящему сверкающей, а Филипп — «очень лихим в своей военно-морской форме».

У леди Баттер и ее мужа сэра Дэвида Баттера пять детей. Королева Елизавета II — крестная ее старшей дочери, Сандры Элизабет Зия.

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