До 400 украинских военных ликвидировано ударом в районе Константиновки в ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Высокоточным оружием был поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.

До 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в результате удара высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Кроме того, за последние сутки ударом ВКС России были ликвидированы до 130 националистов и 13 единиц бронетехники, которые дислоцировались в районе Харькова.

ВСУ отступает в райне Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР. На фоне активных наступательных действий объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР занимаемые позиции оставили подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии. Среди причин — утрата боеспособности в связи с большими потерями.