В ДНР российскими войсками подавлено три взвода вражеских РСЗО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

Бойцы используют высокоточное оружие для нанесения ударов по противнику.

В Донецкой народной республике подавлено три взвода ракетных систем залпового огня «Град» (РСЗО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что также уничтожено четыре взвода орудий «Гвоздика» и три гаубичных взвода Д-30.

До этого российской артиллерией была уничтожена группа испаноговорящих наемников в Харьковской области, которые могли иметь гражданство Испании. Кроме того, Следственный комитет России устанавливает причастность ВСУ к расстрелу российских военнопленных.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации отметив, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет. Помимо военной поддержки, власти ЛДНР попросили Москву признать их суверенитет. По заявлению Минобороны РФ, российские войска наносят удары по военной инфраструктуре страны с целью снижения ее боевого потенциала. Конечная цель бойцов России — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и ЕС начали в отношении РФ санкционную политику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что националисты используют женщин с новорожденными в качестве живого щита.