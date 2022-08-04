Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и фуры случилось под Севастополем

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; Telegram / SKorrespondent

Грузовик, ехавший по мосту, внезапно загорелся и протаранил скопившиеся впереди авто. Есть погибший.

Массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей произошло под Севастополем, в районе поселка Сахарная Головка на улице Нефтяной. Видео с места происшествия показал Telegram-канал «Севкор z Севастополь z».

На кадрах видно, как грузовик прямо на ходу резко загорелся и задымился, а потом сделал экстренную остановку на проезжей части, перекрыв движение. Как стало известно 5-tv.ru, у фуры отказали тормоза. В результате она протаранила шесть автомобилей. Среди погибших — один человек, еще 19 обратились за медицинской помощью.

Информацию о случившемся прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

«На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств. Есть пострадавшие. На месте присутствуют медики для госпитализации пострадавших. Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Раее 5-tv.ru рассказывал о крупном ДТП в Ставропольском крае, жертвами которого стали шесть человек.