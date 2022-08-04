Два человека погибли при обстреле Ворошиловского района Донецка

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Район театра оперы и балета и гостиницы «Донбасс Палас» в центре города обстрелян впервые. Сегодня там прощаются с трагически погибшей артиллеристкой Ольгой Качурой.

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека. Об этом сообщает Штаб теробороны ДНР. Известно, что пострадали еще пятеро. Со стороны Украины был обстрелян донецкий драмтеатр. По данным РИА Новости, район театра оперы и балета и гостиницы «Донбасс Палас» в центре Донецка обстрелян впервые за все восемь лет конфликта. В драмтеатре проходила церемония прощания с легендарной артиллеристкой Ольгой Качурой.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву оказать регионам военную поддержку и помочь защитить мирное население от геноцида Киева. Кроме того, ЛДНР также обратились с просьбой признать суверенитет регионов.

Ранее 5-tv.ru писал о первых кадрах с места обстрела драмтеатра в ДНР, где прощались с Ольгой Качурой.