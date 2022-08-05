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Почему внезапные синяки указывают на серьезные проблемы со здоровьем

Алиса Старжевская 32

Врач Горина назвала появление внезапных синяков признаком плохой свертываемости крови

Почему внезапные синяки указывают на серьезные проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Siegra Asmoel

При появлении беспричинных синяков следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

О внезапном появлении синяков могут стоять серьезные заболевания связанные со свертываемостью крови, заболеваний печени и онкологические болезни. Об этом рассказала врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

По ее словам, при плохой свертываемости крови даже при незначительном ударе будет образовываться обширный синяк. Подобная патология может быть вызвана проблемами с печенью а также онкологией.

«При онкологических заболеваниях, в том числе при раке крови, из-за падения уровня тромбоцитов также часто появляются патологические синяки. Кровоизлияния при таких недугах могут стать первыми симптомами, позволяющими выявить и остановить болезнь», — говорит Горина.

Кроме того, причинами патологических синяков могут быть ломкость сосудов и дефицит витаминов.

«Повышенная ломкость стенок сосудов появляется из-за дефицита витаминов С и К. Витамин С является мощным антиоксидантом: он ликвидирует свободные радикалы, разрушительно действующие на сосуды. Нехватка витамина К также повышает вероятность развития кровотечений и сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует Горину URA.RU.

По мнению врача, причина появления таких синяков скрыта внутри организма. Поэтому если вы обнаружили на первый взгляд беспричинные синяки, необходимо срочно обратиться к врачу.

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