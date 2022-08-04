Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления G7 по Тайваню

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В Пекине считают, что Токио не может делать безответственные высказывания по вопросам, которые касаются острова.

Пекин отменил встречу министров иностранных дел КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Мероприятие должно было пройти в Пномпене. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое», — заявила она.

Дипломат добавила, что Япония виновна в тайваньском вопросе и не может делать безответственных высказываний по Тайваню.

До этого главы МИД стран G7 выразили озабоченность «угрожающими» действиями КНР. Например, военными учениями, которые могут привести к обострению ситуации. Они также выразили мнение, что «эскалационная» реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США может ухудшить ситуацию в регионе.

Как ранее писал 5-tv.ru, китайская армия приступила к масштабным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня.

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