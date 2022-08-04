Мемориал «Лысая гора» в Волгограде потонул под тоннами строительного мусора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Там, где в годы Великой Отечественной войны решалась судьба Сталинграда, сейчас стихийная свалка. Причем, буквально в двухстах метрах от легендарного памятника военной истории.

В Волгограде пытаются спасти историческую память. Там стихийная свалка растет на месте, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои. Каждый день огромные грузовики привозят тонны мусора. Этому пытались противостоять: активисты ставили патрули, обращались к властям, сами вывозили отходы, пока их было не так много. Но ничего не помогает. В материале Елены Хмуры шокирующие кадры с воздуха, где хорошо видно масштабы бедствия.

«ДСП пилили, вот они опилки. Это фенол».

Горы строительного мусора. Автопокрышки, битое стекло, пластик, поломанная мебель и даже бытовая техника. Там, где в годы Великой Отечественной войны решалась судьба Сталинграда, сейчас стихийная свалка. Причем, буквально в двухстах метрах – легендарный мемориал «Лысая гора».

«С точки зрения исторической памяти не менее известное, чем Мамаев курган. Здесь ожесточенно сражались бойцы 64-й армии, защищая южные подступы к Волгограду», — рассказывает директор музея-заповедника Алексей Дементьев.

Галина приехала из Москвы — специально, чтобы показать сыну места боевой славы. Говорит, для нее это был шок: что дорога к обелиску скорее похожа на тропу через мусорный полигон.

«Впечатления от пребывания, конечно, портит это все. Потому что рядом с памятником не должно такого быть», — подчеркивает Галина Заборовская.

Свалка растет здесь не первый год. Сначала мусор сюда свозили ночью, тайком и понемногу, а теперь самосвалами и средь бела дня…

«Вот они везде. Вечером много. Вот вечером „Газельки“, я сам видел, разгружают».

А вот так все выглядит сверху. Замусорено уже тринадцать тысяч квадратных метров. Видно даже на снимках из космоса.

«Это очень сильно огнеопасно. Сейчас сушь. Одной искры достаточно, чтобы все это полыхнуло и чадило дымом в сторону города», — заявил общественный деятель, активист и общественный деятель Антон Щепетнов.

Однако власти региона свалку как будто не замечают. Бороться с ней пытаются только волонтеры.

«Мусор, конечно, самый разный находим. Даже подушки. Также подключились общественные организации и центр защиты леса. Но на расчищенных участках отходы вскоре появляются снова. Мы организовывали патрули, останавливали».

«Мы вывезли здесь уже сотни машин. Сотни машин! Но бороться с этими стихийными свалками из года в год становится все хуже», — поясняет директор центра защиты леса Волгоградской области Валерий Юрченко.

Корень проблемы, говорят экозащитники, в том, что в регионе нет площадок для строительных отходов. Вот мусор и бросают, где придется. Нужно оборудовать специальную территорию, а нарушителей наказывать. Штрафы как раз и могли бы пойти на ликвидацию стихийных свалок.

«Здесь нужна и техника. Просто в ручную это не убрать, и места хранения, потому что мусор строительный, он сложно перерабатываемый», — поясняет сопредседатель регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Антон Лукаш.

В следующем году исполнится 80 лет Победе в Сталинградской битве. И жители Волгограда надеются, что хотя бы к этому дню историческую землю, на которой сражались воины-герои, наконец приведут в порядок.