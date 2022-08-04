Газ из банановой кожуры: «мусорные детективы» помогут ФРГ найти замену топливу из РФ Сегодня, 14:44 25 25 Замену топливу из России в Германии будут искать мусорные детективы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

Власти Германии не знают, как бороться с сильнейшим кризисом. А возможно ли это в принципе?