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Политик пытается завоевать внимание публики путем неприкрытой русофобии. Но общество его политику совсем не разделяет.

Один из самых вероятных претендентов на кресло премьера Великобритании Риши Сунак заговорил, как его бывший начальник Борис Джонсон. Для занятия высокой должности политик решил прибегнуть к проверенному средству — русофобии. Сунак заявил, что в случае его избрания премьером, он усилит санкции против России.

«Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию. Как министр финансов, я смог найти два миллиарда фунтов бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи, в которой они нуждались», — заметил политик.

Впрочем, подобные заявления становятся все менее популярными. Даже в Штатах от помощи Украине уже порядком подустали. По данным издания National Journal, республиканцы потребовали предоставить полный отчет о помощи Киеву. Некоторые из них заявили, что эти 40 миллиардов долларов было бы лучше потратить на нужды американцев.