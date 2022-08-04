Ураган и проливные дожди надвигаются на Юг и Сибирь России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

К слову, на Кубани и в Крыму это уже вторая волна непогоды.

Горящие торфяники практически парализовали движение на трассах Тюменской и омской областей. Дороги окутала плотная дымка. Водители едут практически наощупь — видимость местами не превышает нескольких метров. Из-за этого на трассе — масса аварий. И чтобы избежать еще большего числа ДТП, инспекторы организовали реверсивное движение.

Тем временем, коллапс ждут сразу в нескольких регионах Сибири и юга России — туда движутся мощные циклоны. Вот так сейчас выглядит карта Забайкальского края — практически везде идут дожди. И по словам синоптиков, они сегодня усилятся, к ним добавится град и ураганный ветер. То же самое ожидает жителей Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Кубани и Крыма — там это вообще будет вторая волна непогоды. Во время первой в начале недели дожди затопили дороги, движение практически остановилось.