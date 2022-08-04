Стремоусов: российская ПВО отразила попытку ВСУ нанести удар по мосту в Херсоне

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Информация о том, что пострадала железнодорожная часть объекта, оказалась обыкновенным фейком.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг отразила очередную атаку украинских военных. Они пытались нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусова.

«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, все это фейки», — прокомментировал он.

Стремоусов заверил, что обстановка в области находится под военно-гражданской администрации. Сейчас повода для беспокойства нет — все спокойно.

Накануне подконтрольные Киеву Telegram-каналы каналы распространили сообщения о якобы нанесенных ударах по железнодорожной части Антоновского моста. Но, как оказалось, информация не соответствует действительности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград».