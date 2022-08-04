Кому и почему необходимо заменить водительские права до 2025 года?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Юрист Мария Спиридонова напомнила, какие правила должны соблюдать автолюбители и как не спровоцировать неприятную ситуацию.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, почему автолюбителям нужно заменить водительское удостоверение до 2025 года. Собеседница поделилась полезной информацией с агентством «Прайм». По ее словам, подобный подход позволит сэкономить время.

«В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года», — пояснила юрист.

Эксперт подчеркнула, что при подобной замене не стоит опасаться юридических последствий, поскольку оба документа равнозначны как продленный, так и новый. Однако замена предусматривает одинаковый срок действия без продлений — десять лет. До этого юристы отмечали, что водительское удостоверение можно будет использовать вместо паспорта. По правам станет возможным получать кредиты, менять валюту, переводить деньги. Подлинность документа определяется на сайте ГИБДД. Однако минус ресурса в том, что вводятся данные только вручную. Кроме того, он может не справиться с нагрузкой.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях уголовной ответственности за вождение без прав.