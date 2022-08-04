Захарова высмеяла призыв Зеленского к Китаю объединиться с Западом: «Самое время»

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Президент Незалежной ищет союзника в лице лидера КНР, но тот на связь выходить не собирается.

Официальный представитель МИД Мария Захарова не без иронии отнеслась к призыву Владимира Зеленского к Китаю — накануне он предложил стране объединиться с западными странами против России. Так президент Незалежной надеется получить еще одного союзника по вопросу украинского конфликта. Для этого желания сейчас самое время, считает Мария Захарова. А заодно и для того, чтобы собирать грибы.

«Грибы пошли. Сезон. Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом», — высмеяла слова Зеленского представитель дипведомства.

Кстати, Владимир Зеленский рассчитывает на личную встречу с самим лидером КНР Си Цзиньпином, считая, что Пекин может повлиять на Россию «политически и экономически». Правда, в Китае не спешат выходить на связь с президентом Украины. По крайней мере, этого не произошло еще ни разу с начала спецоперации. Но хотеть, как говорится, не вредно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за его призывы к китайской стороне не помогать России в комментариях к статье New York Post.

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