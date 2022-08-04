Китайская армия приступила к масштабным учениям в акваториях вокруг Тайваня

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Власти КНР предупреждали Вашингтон о том, что готовы защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Китайская армия приступила к масштабным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Что представляют собой учения?

В провинции Фуцзянь, ближайшей к Тайваню территории материкового Китая, замечены пусковые установки гиперзвуковых ракет DF-17. Обстановка начала накаляться после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со «срединной линией», чтобы наблюдать за китайскими ВМС на фоне начатых в четверг Пекином учений вблизи острова.

Западные СМИ предполагают, что эскалация между Китаем и Тайванем будет продолжаться еще долго, а предсказания о войне могут сбыться. По мнению обозревателей, учения Китая создают потенциальное противостояние. Их продолжение, считают журналисты, станет вызовом определению Тайваня своей береговой линии.

Также, по заявлению изданий, Тайвань — ключевая линия фронта в соперничестве Америки и Китая. Известно, что обе стороны наращивают присутствие войск в регионе. Отмечается, что напряженность находится на самом высоком уровне более чем за 20 лет. Помимо всего прочего, учения Китая сравниваются с блокадой острова.

Что по этому поводу думают военные эксперты?

«Учения могут быть репетицией реальных боевых действий», — заявил Global Times военный эксперт Сун Чжунпин.

«Под прикрытием этих учений Пекин может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова», — сказал РИА Новости российский военный эксперт Леонков.

К слову, над Тайванем впервые пролетят ракеты, что характеризует учения как беспрецедентные. Военные КНР войдут в пределы 12-мильной зоны вокруг острова.

Ранее китайской стороной были опубликованы кадры пуска ракеты, похожей на «убийцу авианосцев». По словам аналитиков, до запуска ее сложно обнаружить и поразить. Китай добавил новую запретную зону для полетов, выпустив новое уведомление НОТАМ. С утра стало известно, что КНР расширила зону проведения учений. До этого китайские власти не раз предупреждали Вашингтон о готовности защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США расхлебывает последствия визита Пелоси на Тайвань.