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Украинскому президенту припомнили нелепую фотосессию с супругой, а также задали множество вопросов и высмеяли его.

Американцы раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за его призывы к китайской стороне не помогать России в комментариях к статье New York Post. Народ США буквально высмеивает президента Незалежной. Вот что сказано в одном из комментариев.

«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище», — написал пользователь Ralph Holloway.

Комментатор Freddie отметил, что Зеленский — «коррумпированная марионетка» североатлантического альянса. Пользователь надеется, что вскоре президента Украины «выпорют и отправят на Восток», перед этим, заковав в цепи. Там, по мнению Freddie, лидер ответит за свои военные преступления перед «настоящим судом».

Однако на этом граждане США не остановились, припомнив Зеленскому фотосессию для журнала Vogue. Также они спросили его, произнес ли он эти слова «до или после» фотосессии для издания. Кроме того, американцам интересно, если их страна помогает Украине, то почему КНР не может помочь России.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, подчеркнув, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. В ответ страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер в отношении РФ. Это привело к серьезному топливному кризису. В частности, от санкций пострадал Вашингтон, Лондон и Брюссель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский хочет личного разговора с президентом Китая.