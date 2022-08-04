«Жертва профессии»: Охлобыстин озвучил горькую правду о Цискаридзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Актер выказал уважение звезде балета за то, что Цискаридзе не высказывал публично негативное отношение к «Интерну».

Звезда «Интернов» и «ДМБ» Иван Охлобыстин высказал мнение о звезде балета Николае Цискаридзе. Об этом он написал в личном блоге в Яндекс.Дзен.

«Нас с ним свела жизнь в доме общего друга — прекрасного человека, плюс: я был крестный его сына. Этого человека. Не Цискаридзе. У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии», — пояснил артист.

Иван Иванович отметил, что Цискаридзе тонкий психолог и гениальный танцор. По его словам, Николай Максимович видит людей насквозь. Охлобыстин подчеркнул, что уважает его за то, что тот никогда не высказывал публично своего негативного отношения к «Интерну».

«Я, кстати, кажется ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение», — написал актер.

Николаю Цискаридзе 48 лет, однако он до сих пор не стал семьянином и даже не был замечен в отношениях. Сам танцор заявлял, что его не интересуют беседы о продолжении рода. К слову, Иван Охлобыстин тоже находится в рейтинге медийных персон, вызывающих наибольшее доверие у российского народа. Также туда входят Никита Михалков, Константин Хабенский и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и сам Цискаридзе в социальных сетях намекал на причину своего одиночества.