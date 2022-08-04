В Эстонии жители Нарвы самоотверженно защищают памятник Т-34

Фото, видео: CLEMENS BILAN / ТАСС; 5-tv.ru

Возможно, региональные власти Эстонии смогут противостоять безумной идее министра внутренних дел.

В Эстонии жители Нарвы вышли на защиту памятника советским солдатам, после того, как в СМИ появилась информация о его сносе.

Люди встали цепью вокруг танка Т-34, организовали дежурства. Том более, что в соседнем городе ранее демонтировали монумент защитникам от фашизма.

Решение об этом приняли местные власти, посчитав орудие времен Великой отечественной символом агрессии.

В Таллине этому не препятствуют. Но вот в Нарве, похоже, решили памятник оставить — мэр назвала планы о демонтаже слухами и призвала им не верить.

Вот только заявление, которое всполошило людей, сделал министр внутренних дел страны.