Старушка-путешественница: США расхлебывает последствия визита Пелоси на Тайвань

Bloomberg: поездка Пелоси на Тайвань привела в ярость политиков в Вашингтоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey / Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Дипломатия, которая чуть не привела к войне. Теперь США почти в ужасе ждут, какой ответ даст Китай на поездку представителя Штатов на Тайвань.

Куда важнее для Штатов сейчас решить проблемы, возникшие после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Как пишет Bloomberg, эта поездка привела в ярость чиновников в Вашингтоне.

Выяснилось, что переубедить спикера палаты представителей пытались сразу несколько сотрудников администрации президента, отмечая, что сейчас не лучшее время ссориться с Китаем. А когда стало понятного, что Пелоси не остановить, задействовали экстренные каналы связи с руководством Поднебесной.

Закрытые консультации якобы проходили в посольстве Китая в США. И стояла задача любой ценой предотвратить возможный военный конфликт.

В то же время Guardian отмечает, что эти переговоры фактически никак не повлияли на ситуацию. Более того, действия Запада повысили риск глобальной ядерной войны.