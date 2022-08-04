Точное попадание: как боевые «Искандеры» работают по позициям ВСУ на Украине
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В Минобороны показали работу «Искандеров» по позициям ВСУ на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Военные отмечают: с момента получения координат до поражения целей проходит не более трех минут. Поразительные результаты!
Подразделения Восточного военного округа уничтожили опорные пункты ВСУ. Удар нанесли из расчетных комплексов «Искандер». С момента получения координат до запуска целей прошло не больше трех минут.
Получать координаты целей командиры расчетов могут прямо во время марша. Это особенно важно для ударов по технике противника — запустить ракету необходимо до того, как ВСУ покинут свои позиции.
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