Военные преступления Украины были зафиксированы на международном уровне

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Например, в Одессе украинские боевики разместили бронетехнику в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета превратили в военную базу.

Украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах, тем самым подвергая опасности жизнь мирных людей, также страна нарушает межународное гуманитарное право. Об этом сказано в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

«Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение», — сказала генеральный секретарь организации Агнес Калламар.

В докладе отмечено, что правозащитники зафиксировали случаи, когда ВСУ атаковали из жилых построек, а также размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. К тому же украинские боевики даже не эвакуировали граждан из соседний зданий, чтобы свести к минимуму возможные потери от ответного удара со стороны ВС РФ.

Специалисты Amnesty International установили, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины был размещен либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. К примеру в Одессе бронетехнику разместили в густанаселенных жилых кварталах. В Бахмуте использовали здание университета как военную базу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юная жительница Мелитополя, о зверском убийстве которой ранее заявили украинские СМИ, на самом деле жива и здорова. Об этом после проверки публикаций сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.