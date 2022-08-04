Улетевшая во Францию Литвинова призналась в тоске по дому и желании вернуться

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Вопрос неравнодушного к переживаниям актрисы подписчика она не поняла, но в ответ разоткровенничалась.

Российская актриса Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Она покинула Россию вместе со своей близкой подругой певицей Земфирой в конце февраля. Но вместе с тем признается, что тоскует по родине.

Уезжая из родной страны, будучи актрисой МХТ им. Чехова Литвинова прислала художественному руководителю театра Константину Хабенскому справку о болезни — причину, по которой она не сможет играть в спектаклях, и улетела во Францию. Для убедительности она даже сделала и опубликовала несколько кадров из местной больницы.

Сейчас можно судить, что состояние Литвиновой пришло в норму. Она снимается для бренда Balenciaga, работает над новыми сценариями, поставила моноспектакль, с которым собирается гастролировать по Европе.

Русские поклонники разочаровались в Ренате и обвинили ее в предательстве. Она же в это время принимала участие в показах известных модных домов во Франции и продвигала свои дизайнерские работы. Судя по всему, возвращаться актриса не планирует.

Актриса, правда, не скрывает своего беспокойства по оставленной в России пожилой матери, а во время общения с подписчиками прямо призналась, что тоскует по дому.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — ответила Литвинова на вопрос подписчика о том, хочет ли она приехать в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эстонские актеры негодуют из-за деятельности актрисы Ренаты Литвиновой в Таллине. Артистка покинула родину после начала спецоперации по защите Донбасса и теперь старается реализоваться в Европе. Хоть Литвинова и не осуждала российскую политику, не давала скандальных интервью и не осуждала спецоперацию, поклонники звезды боятся, что она отвернулась от родины и повторит судьбу скандальной Чулпан Хаматовой.