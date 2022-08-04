Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

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В этот день все будет происходить раздражающе медленно. Но пытаться сопротивляться темпу целого мира бесполезно, вы только испортите себе настроение.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 1 августа?

В четверг все будет происходить медленно-премедленно. Тем, кто привык жить на космических скоростях, придется несладко. Зато людям-черепахам — самое то. Они наконец почувствуют, что мир на их стороне и не надо никуда бежать.

В четверг лучше всего замереть и не делать ничего важного — все равно будут задержки и препятствия.

Совет дня: проведите четверг максимально спокойно, займитесь решением хозяйственных вопросов, бытовой рутиной. Вечером стоит обязательно походить пешком. Несколько километров по парку или набережной, а потом крепкий сон с открытым окном лучше всего восстановят ваши душевные и физические силы.

Предостережение дня: не начинать ремонт, не покупать и не продавать ценные вещи и не начинать дела, в которых требуется пунктуальность и особая аккуратность.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.