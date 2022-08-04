Поджог или замыкание: почему в Подмосковье сгорел склад компании Ozon

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

Пожар стал одним из самых серьезных в современной истории России. В итоге спасателям удалось к ночи только локализовать возгорание.

Пожар площадью в 55 тысяч квадратных метров и стоимостью 17 миллиардов рублей весь день тушили в Подмосковье. Огромный склад компании Ozon сгорел почти дотла, обрушились стена и крыша.

Эвакуировать успели тысячу человек, есть пострадавшие. Дымом заволокло жилые кварталы в десятках километрах от места ЧП. Черный столб напугал даже пассажиров самолетов.

И основная версия этого огненного апокалипсиса — поджог. С места событий — корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Склад тушили практически весь день. И только к вечеру спасателям удалось переломить ситуацию. Уже нет открытого огня, дыма меньше. Продолжает летать пожарный вертолет, здание проливают из гидрантов. По данным МЧС, сгорели больше полсотни тысяч квадратных метров помещений.

Только к десяти вечера пожар удалось локализовать. Практически сразу, как только стали понятны масштабы бедствия, к тушению привлекли авиацию, пожарный поезд. В какой-то момент огонь вплотную подступил к помещениям, где хранятся горюче-смазочные материалы. И если бы спасателям не удалось их отстоять, то пожар разгорелся бы с новой силой.

«Ацетон, лаки, краски, масла, в общем то, что не любит любую спичку, поэтому наша задача, чтобы ни одна искорка туда не пролетела», — пояснил работающий на месте ЧП первый заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

На момент возгорания склад был переполнен товарами. 1500 единиц были только в очереди на разгрузку. Часть успели вывезти.

«Начали грузить, когда еще не было пожара. А пожар как начался, вот с обеда всех на улицу повыгнали, никого и не выпускали. <…> Угли везде летели. Даже в салон угли прилетели», — рассказал водитель Сергей.

Со склада спасатели эвакуировали больше тысячи сотрудников. В начале пожара, которое засняли на видео, помещение быстро заволокло дымом — работники в панике выбегали из здания.

«Я был в столовой. Там не было сигнализации. Выхожу. Смотрю, что все бегут. Поворачиваюсь. Дым идет. Очень быстро все началось», — поделился один из работников склада.

На данный момент известно о 13 пострадавших, некоторые из них надышались дымом, несколько человек получили ожоги, двое госпитализированы. Один человек погиб, еще два — пропали без вести.

Есть несколько версий этого пожара, короткое замыкание и не соблюдение правил пожарной безопасности сотрудниками склада. Однако среди рабочих ходит версия, что это мог быть и поджог.

Это второй по величине склад Ozon в России. Большая часть товаров уничтожена полностью, а это десятки тысяч заказов по всему столичному региону. В компании уже пообещали вернуть деньги клиентами, компенсировать убытки продавцам.

«Если товар продавца хранится здесь и он пострадал, то мы будем его компенсировать», — отчиталась директор по коммуникациям компании «Озон» Мария Заикина.

Заказы, которые доставляют покупателям с этого склада, клиенты пока не получат

Страховщики уже оценили ущерб в 10 миллиардов рублей. При этом сам склад и его содержимое застрахованы на 17 миллиардов рублей.

Но окончательный ущерб подсчитают только, когда завалы разберут. Пока пожар продолжают тушить.