Депутат Госдумы Шеремет заявил о военном трибунале для Зеленского после спецоперации

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Судьба украинского народа не связана с судьбой ее нынешнего лидера — люди вольны сами решать, как будет развиваться их страна дальше.

Президента Украины Владимира Зеленского после окончания спецоперации ждет незавидное будущее — военный трибунал. После завершения конфликта с Россией для западных лидеров он станет бесполезным и они быстро забудут о нынешнем главе Незалежной. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«После окончания спецоперации Владимир Зеленский, скорее всего, перестанет быть интересен западным лидерам, потому что судьба у предателей тяжелая и незавидная. А судьба в целом украинского народа западных лидеров не интересует. У них другие цели», — цитирует URA.RU его слова.

Парламентарий отметил, что жители Украины вольны сами отвечать за судьбу своей страны и решать, что с ней будет.

«После завершения спецоперации дальнейшую судьбу Украины как страны будет определять народ Украины. Владимир Зеленский является военным преступником, его судьбу определит военный трибунал», — подчеркнул депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что администрация США относится к властям Украины и к их президенту Владимиру Зеленскому с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. Больше всего вопросов у Вашингтона вызвали внезапные отставки в силовых структурах Незалежной.

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